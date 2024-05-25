В Кремле заявили об отсутствии потребности в мобилизации в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин неоднократно говорил об отсутствии необходимости в мобилизации в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

В разговоре с агентством представитель Кремля прокомментировал публикацию Financial Times о том, что России к концу текущего или к началу следующего года, возможно, придется прибегнуть к мобилизации.

«Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности [в мобилизации] нет», — сказал Песков.

До этого Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщало, что Путин готов начать переговоры и остановить конфликт на Украине, зафиксировав существующее положение на фронте. По данным агентства, глава государства «может воевать столько, сколько потребуется, но также готов и к прекращению огня». Песков также подчеркивал, что Россия неоднократно заявляла об открытости к диалогу и нежелании «вечной войны».

Ранее правительство РФ уточнило льготы для семей мобилизованных.