Погода может сорвать матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо»

В Краснодаре перед матчем заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Динамо» объявлено штормовое предупреждение, в РПЛ заявили, что следят за развитием ситуации, передает РИА Новости.

Встреча должна начаться 25 мая в 16.30 по московскому времени.

В РПЛ продолжается борьба за золотые медали. На победу претендуют сразу три команды — московское «Динамо» под руководством Марцела Лички, петербургский «Зенит», который тренирует Сергей Семак, и «Краснодар», главным тренером которого является Мурад Мусаев. Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея 56 очков. В активе подопечных Сергея Семака 54 балла, «быки», идущие третьими, имеют 53 очка.

Судьба чемпионства в России в сезоне-2023/24 будет решаться в заключительном, 30-м туре. Примечательно, что «Динамо» и «Краснодар» сыграют очный матч в Краснодаре, а «Зенит» в Санкт-Петербурге сразится с «Ростовом».

Ранее Владимир Габулов рассказал, почему у «Динамо» больше шансов выиграть РПЛ.