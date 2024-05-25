Президент Эстонии заявил, что Таллин не планирует закрывать границу с Россией

Эстония не планирует закрывать границу с Российской Федерацией, в том числе из-за родственников на другой стороне. Об этом заявил президент страны Алар Карис (Alar Karis) в интервью телерадиовещанию Yle.

При этом политик отметил, что в случае необходимости Эстония готова очень быстро закрыть границу.

По словам Кариса, сейчас в этом нет реальной необходимости. Президент подчеркнул что, несмотря на сложные отношения между Эстонией и Россией, диалог с Москвой ведется.

Накануне стало известно, что Норвегия приняла решение с 29 мая ввести дополнительные ограничения на въезд для граждан России, прибывающих с туристическими целями. Королевство будет впускать на свою территорию лишь тех россиян, которые хотят увидеть проживающих там близких родственников, а также прибывающих с целью работы или учебы в Норвегии или других странах Шенгенского соглашения.

Ранее в Кремле прокомментировали решение Норвегии запретить въезд российским туристам.