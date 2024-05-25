Раскрыта связь между щитовидкой и сбоями в работе сердца

Гормоны щитовидки влияют на работу сердца, и сбои в работе щитовидной железы могут вызывать различные проблемы с сердечно-сосудистой системой. Так, у человека гормональные проблемы могут вызвать тахикардию, аритмию, сердечную недостаточность и фибрилляцию предсердий. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог, старший научный сотрудник НМИЦ кардиологии им. Чазова Минздрава России Елена Римская.

«Гормоны щитовидной железы, такие как трийодтиронин (T3) и тироксин (T4), осуществляют свои эффекты через несколько механизмов. Они взаимодействуют с рецепторами как мембраны кардиомиоцитов (клеток сердечной мышечной ткани) и их ядер, регулируют синтез различных белков. Кроме того, могут усиливают сократимость сердечной мышцы, напрямую воздействуя на адренорецепторы (рецепторы к адреналину). Это приводит к более эффективному выбросу крови из сердца при каждом сокращении», – рассказала кардиолог.

Они также воздействуют на натриевые, калиевые и кальциевые каналы, могут ускорять сердечный ритм, вызывая учащенное сердцебиение или тахикардию. Также они могут воздействовать на сосудистый тонус, что влияет на периферическое сопротивление и артериальное давление.

«Гипотиреоз (недостаток гормонов) может вызывать понижение артериального давления, замедленное сердцебиение (брадикардия). Низкий уровень тиреоидных гормонов может замедлять сердечный ритм, вызывая брадикардию. Также гипотиреоз может снижать сократимость сердца, что приводит к менее эффективному выбросу крови из сердца. Гипертиреоз и тиреотоксикоз, наоборот, характеризуются учащенным сердцебиением. Гипертиреоз, то есть повышенный уровень гормонов, может вызывать аритмии, такие как фибрилляция предсердий или желудочковая экстрасистолия, и повышать артериальное давление», – рассказала кардиолог.

Каким образом гормоны щитовидки заставляют сердце «нервничать», как понять, что проблемы с сердцем связаны с эндокринной системой и чем лечить сердце на фоне гормональных изменений – в интервью Римской «Газете.Ru».

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