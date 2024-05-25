Польша поддержала идею разрешить ВСУ удары по территории России

Польша поддерживает «право» Киева наносить удары по территории России оружием западного производства. Об этом в интервью The Guardian заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«В интервью Guardian Сикорский заявил, что Польша поддерживает право Украины наносить удары по военным объектам внутри России, утверждая, что Запад должен прекратить постоянно ограничивать себя в этом», — говорится в сообщении издания.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по Североатлантическому альянсу разрешить Украине атаковать цели на территории России западным оружием. Однако, по его словам, Запад не собирается отправлять войска на Украину, потому что важно «не допустить, чтобы эта война превратилась в полноценную войну между Россией и НАТО».

Ранее в Госдуме связали с помешательством заявление Столтенберга о России.