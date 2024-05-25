В Польше рассказали, как нужно противостоять России

Европе необходимо долгосрочное перевооружение для противостояния с Россией. Об этом в беседе с газетой The Guardian заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Министр иностранных дел Польши заявил, что для победы над имперскими амбициями России необходимо долгосрочное перевооружение Европы», — говорится в сообщении издания.

При этом, по его словам, Великобритания может сыграть в новой архитектуре европейской безопасности одну из ведущих ролей.

Как отметил министр, оборонная, технологическая и промышленная база ЕС страдает от многолетнего недостаточного инвестирования. Варшава тратит 4% ВВП на оборону. Другим странам нужно «догонять» Польшу по этому показателю, считает Сикорский.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что создание единой европейской армии не имеет смысла, поскольку такого рода структура будет дублировать функции самого Североатлантического альянса.

Ранее Шольц высказался о появлении ядерного оружия у Евросоюза.