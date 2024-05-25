Марк Тишман ответил на слухи о романе с Юлией Паршутой

Певец Марк Тишман на YouTube-шоу «Сплетни шейкер» заверил, что не состоит в романе с певицей Юлией Паршутой.

«С Юлей просто дружба. Сейчас в моей жизни любви нет. Последняя была года три назад. С чьей стороны затухла любовь? И с моей, и с ее, но любовь, конечно, была! Столько классных песен у меня осталось от этой любви. Мы до сих пор общаемся», — подчеркнул Тишман.

Он не стал раскрывать имя бывшей возлюбленной, но отметил, что девушка не медийная, хотя работает в СМИ. После нее Тишман ни в кого не влюблялся, ему одновременно и грустно и весело от этого. Артист уточнил, что жил вместе со своей пассией несколько лет, но больше подробностей раскрывать не стал, так как это не только секрет певца, но и его бывшей девушки.

В апреле Паршута говорила, что они с Тишманом просто близкие друзья. Она отметила, что никогда не встречалась с певцом. По словам звезды, ее и коллегу объединяют общие интересы, принципы, чувство юмора и воспитание.

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