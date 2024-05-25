В G7 начали обсуждать способы использования активов РФ для помощи Украине

Страны «Большой семерки» (G7, включает Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США ) обсуждают способы использования будущих доходов от замороженных активов России для помощи Украине. Об этом заявили финансовые руководители стран международного клуба, передает Reuters.

«Большая семерка» заморозила российские активы на сумму около $300 млрд вскоре после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине.

«Мы добиваемся прогресса в наших дискуссиях о потенциальных путях привлечения чрезвычайной прибыли, получаемой от замороженных российских суверенных активов, на благо Украины», — говорится в проекте заявления.

По словам источника в G7, заявление не претерпит существенных изменений до того, как окончательная версия будет опубликована 25 мая.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что дискуссии с ее коллегами по G7 о судьбе замороженных активов РФ проходят без эксцессов. Заседание министров финансов клуба в городе Стреза в Италии началось 23 мая и завершится 25 мая.

До этого Захарова пообещала, что Москва ответит на конфискацию Западом активов РФ.