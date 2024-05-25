Из Новой Каледонии начали эвакуацию туристов, застрявших там из-за протестов и беспорядков

Из Новой Каледонии начали эвакуировать туристов, застрявших там из-за общественных беспорядков и протестов. Об этом со ссылкой на агентство France-Presse сообщает РИА Новости.

В сообщении указано, что французские туристы «улетели на борту военных самолетов Австралии и Новой Зеландии». Из этих стран они смогут добраться домой обычными коммерческими рейсами.

Новая Каледония — заморская территория Франции в Тихом океане.

13 мая в городе Нумеа прошел митинг, участники которого выступили против французского конституционного законопроекта о расширении избирательного корпуса на местных выборах. Позже манифестация переросла в беспорядки, участники которых грабили и поджигали магазины, аптеки и автозаправки.

15 мая президент Эммануэль Макрон заявил о проведении заседания Совета по обороне республики из-за массовых беспорядков в Новой Каледонии.

16 мая стало известно, что французские власти решили привлечь военных для охраны морских портов и аэропортов заморской территории.

При этом французские власти считают, что к беспорядкам и столкновениям между протестующими, полицией и французскими военными в Новой Каледонии каким-то образом причастны Россия и Азербайджан.

Ранее стало известно, когда Макрон рассчитывает закончить работу над соглашением по Новой Каледонии.