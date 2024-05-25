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Россиянам назвали привычку, которая может привести к инсульту

Кардиолог Беленков: привычка пересаливать пищу может привести к инсульту

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Привычка пересаливать пищу провоцирует развитие гипертонии — фактора риска инсультов. Об этом врач-кардиолог Юрий Беленков рассказал в эфире программы «О самом главном», сообщает Лента.Ру.

Повышенное употребление соли может привести к артериальной гипертензии. Ее отсроченные последствия — это инсульт и сосудистая деменция. Также пересаливание пищи связано с высоким риском болезни Альцгеймера.

До этого кардиолог Саламатина рекомендовала россиянам уменьшить потребление соли и вместо нее добавлять в еду специи и травы, а если это невозможно — заменить обычную соль на калиевую. Такой подход доказал эффективность в множестве исследований, проведенных в последние 50 лет. Ограничение потребления натрия из диеты может снизить артериальное давление на 10 мм рт. ст. — такой эффект можно сравнить с приемом лекарств против гипертонии. Однако соблюдение здоровой диеты (например, DASH — диетического подхода к предотвращению гипертонии) полезнее, чем просто замена натриевой соли на калиевую, подчеркнула врач.

Ранее россиянам с гипертонией рекомендовали перед жарой скорректировать схему лечения.

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