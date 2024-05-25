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Румыния заявила о планах стать главным производителем боеприпасов для танков США

Румыния заявила о планах стать главным производителем боеприпасов для Abrams

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Depositphotos

Румыния намерена стать главным производителем боеприпасов для американских танков Abrams. Об этом заявил министр экономики страны Раду Опря в интервью телеканалу Digi 24.

По словам Опря, в Румынии уже проходила инспекция экспертов, а над проектом по Abrams страна работает уже долгое время.

Министр уточнил, что новый меморандум по этому планы был подписан на прошедшей в румынской столице — Бухаресте — международной выставке авиационной и оборонной индустрии Black Sea Defense and Aerospace 2024 (BSDA 2024) между румынской национальной компанией Romarm и американской General Dynamics.

Опря подчеркнул, что Румыния хочет превратить предприятия под эгидой Romarm в центр передового опыта по производству боеприпасов крупных калибров — 120 и 155 мм, производить эти боеприпасы в стране и экспортировать в Восточную и Центральную Европу для американских танков, которые уже используются многими странами.

Министр добавил, что для производства боеприпасов требуется пороховой завод, который будет реализован в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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