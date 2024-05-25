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Италия возобновляет финансирование скандально известного БАПОР

Глава МИД Таяни: Италия возобновляет финансирование БАПОР

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Shutterstock/Anas-Mohammed

Италия возобновляет финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщил глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни на встрече с премьер-министром Палестины Мухаммедом Мустафой в Риме, передает ANSA.

Таяни сообщил, что проинформировал Мустафу о том, что правительство утвердило новую финансовую помощь населению Палестины на общую сумму €35 млн дополнительно к уже выделенным. Из них €5 млн предназначены для БАПОР.

Несколько месяцев назад Израиль заявлял о якобы причастности некоторых сотрудников БАПОР к атаке радикального палестинского движения ХАМАС на израильские поселения 7 октября 2023 года. Однако, если верить докладу ООН о деятельности агентства, Израиль так и не смог предоставить доказательства, подтверждающие причастность сотрудников БАПОР к террористической деятельности.

Ранее в БАПОР заявили, что Израиль может готовить крупномасштабную военную операцию в Рафахе.

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