Италия возобновляет финансирование скандально известного БАПОР

Италия возобновляет финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщил глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни на встрече с премьер-министром Палестины Мухаммедом Мустафой в Риме, передает ANSA.

Таяни сообщил, что проинформировал Мустафу о том, что правительство утвердило новую финансовую помощь населению Палестины на общую сумму €35 млн дополнительно к уже выделенным. Из них €5 млн предназначены для БАПОР.

Несколько месяцев назад Израиль заявлял о якобы причастности некоторых сотрудников БАПОР к атаке радикального палестинского движения ХАМАС на израильские поселения 7 октября 2023 года. Однако, если верить докладу ООН о деятельности агентства, Израиль так и не смог предоставить доказательства, подтверждающие причастность сотрудников БАПОР к террористической деятельности.

Ранее в БАПОР заявили, что Израиль может готовить крупномасштабную военную операцию в Рафахе.