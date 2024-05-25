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Танкер с российской нефтью сломался в проливе Босфор

Ihlas: в Босфоре у танкера с российской нефтью вышло из строя рулевое управление

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

У танкера Osaka, следующего из России в Турцию с грузом нефти, в проливе Босфор вышло из строя рулевое управление. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Ihlas.

В сообщении говорится, что 183-метровый танкер под флагом Португалии с 40,7 тыс. тонн нефти на борту следовал из России в турецкий город Мерсин. В районе порта Хайдарпаша (напротив Стамбула) у танкера сломалось рулевое управление, он лег в дрейф и в сопровождении лоцмана был отбуксирован в безопасное место.

В операции было задействовано три буксира Стамбульского центра навигации, проблем с судоходством в Босфоре нет.

20 мая президент России Владимир Путин раскрыл объемы добычи нефти в России с начала года. По словам главы государства, с начала 2024 года она достигла 195,7 млн тонн. Это на 1,8% отстает от значений предыдущего года и связано с соответствующими договоренностями с Организацией стран — экспортеров нефти (ОПЕК+).

Ранее США заявили об ударе хуситов по нефтяному танкеру, связанному с Россией.

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