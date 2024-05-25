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«Это ужасно»: Татьяна Арнтгольц пожаловалась на большое количество плохих спектаклей

Актриса Татьяна Арнтгольц заявила о большом количестве ужасных антреприз

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Первый канал

Актриса Татьяна Арнтгольц в интервью YouTube-каналу «Откройте, Давид» пожаловалась на большое количество плохих антреприз.

«Я защищаю антрепризу, потому что принимаю участие в подобных постановках. Но я, безусловно, вижу, какое количество плохих, мягко скажем, спектаклей приезжает к зрителям в разные города. И люди, наверное, думают, что это театр. Это к театру не имеет никакого отношения. Это ужасно!» — высказалась Арнтгольц.

При этом артистка отметила, что не станет судить своих коллег, так как лично видит, как многие уважаемые и профессиональные актеры принимают участие в подобных некачественных спектаклях. Арнтгольц выразила мнение, что у каждого из них есть свои личные причины. Тем не менее актриса не стесняется критиковать неудачные, по ее мнению, постановки. Однако она убеждена, что любую критику стоит подавать аккуратно, так как артисты в любом случае вложили в постановку свой труд.

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