«Сталин» появился на горе Киткай

Надпись «Сталин» установили на так называемой горе Киткай в Иркутской области. Об этом сообщил депутат Заксобрания Иркутской области Анатолий Обухов на своей странице во «ВКонтакте».

«Уважаемые патриоты нашей страны и, в том числе, нашей малой родины — Иркутской области, докладываем: у нас получилось! На горе Киткай, возле п. Новая Уда в Усть-Удинском районе появилась еще одна туристическая достопримечательность — большая надпись «Сталин», — написал депутат (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

По его словам, этот объект был установлен в честь первой ссылки Иосифа Сталина в Сибирь. Якобы он бывал на этом месте.

На создание надписи потратили 258 тыс. рублей, строительством занимались пятеро местных жителей, рассказал Обухов. Она находится рядом со «Сталинской беседкой», построенной в 2022 году.

До этого сообщалось, что власти поддержали установку бюста Сталина в Вологде.

Ранее в грузинском храме появилась икона с изображением Сталина.