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Лариса Лужина сравнила Барбару Брыльску с рыбой и раскритиковала ее игру

Актриса Лужина заявила, что Брыльска недостойна сниматься в фильмах Рязанова

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Актриса Лариса Лужина в интервью aif.ru раскритиковала актерскую игру Барбары Брыльски.

«Считаю, что зря ее снимал Эльдар Рязанов. У нас были десятки симпатичных и обаятельных актрис. Барбара не обаятельная — она как рыба какая-то на экране. Не знаю, почему Эльдар Рязанов взял именно Барбару Брыльску. Ее сделали знаменитой на весь мир, а она что-то выеживается. Не люблю этих людей, и все», — возмутилась Лужина.

Незадолго до этого Лужина осудила Никиту Кологривого за скандальные высказывания после успеха «Слова пацана». Она выразила мнение, что актер заболел звездной болезнью, после чего начал допускать неосторожные высказывания в адрес известных артистов. По мнению Лужиной, Кологривый даже не разбирается в российской литературе и кино. Актриса назвала Кологривого дураком, потому что артист не смог получить от коллег и режиссера ценные знания, перенять их опыт.

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