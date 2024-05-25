Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, когда на дорогах массово появятся беспилотные автомобили

Шадаев: широкое использование беспилотных авто в РФ начнется через 5-7 лет

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Беспилотные автомобили станут широко использоваться на дорогах России через 5-7 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития России Максута Шадаева.

«Уже несколько раз ездил в беспилотном варианте автомобиля. Я думаю, что это ближайшее будущее, — 5-7 лет и эта практика уже будет входить в нашу жизнь», — сказал Шадаев.

По его словам, есть еще много вопросов по безопасности и социальному восприятию.

До этого стало известно, что Минтрансом РФ разработан законопроект, согласно которому, если беспилотный автомобиль попадет в ДТП, ответственность за это происшествие возложат на его собственника.

В случае принятия законопроекта, беспилотные автомобили могут появиться на дорогах России в сентябре 2025 года.

Эксперимент по выпуску на дороги беспилотных автомобилей начался в 2018 году. Такие транспортные средства тестировали в Москве, Татарстане, Санкт-Петербурге, Владимирской, Ленинградской, Нижегородской областях, Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что в России выставили на торги завод, выпускавший китайские автомобили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами