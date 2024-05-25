Россиянам рассказали, когда на дорогах массово появятся беспилотные автомобили

Беспилотные автомобили станут широко использоваться на дорогах России через 5-7 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития России Максута Шадаева.

«Уже несколько раз ездил в беспилотном варианте автомобиля. Я думаю, что это ближайшее будущее, — 5-7 лет и эта практика уже будет входить в нашу жизнь», — сказал Шадаев.

По его словам, есть еще много вопросов по безопасности и социальному восприятию.

До этого стало известно, что Минтрансом РФ разработан законопроект, согласно которому, если беспилотный автомобиль попадет в ДТП, ответственность за это происшествие возложат на его собственника.

В случае принятия законопроекта, беспилотные автомобили могут появиться на дорогах России в сентябре 2025 года.

Эксперимент по выпуску на дороги беспилотных автомобилей начался в 2018 году. Такие транспортные средства тестировали в Москве, Татарстане, Санкт-Петербурге, Владимирской, Ленинградской, Нижегородской областях, Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что в России выставили на торги завод, выпускавший китайские автомобили.