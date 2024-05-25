В Швеции настаивают на том, что российских хоккеистов нельзя возвращать на турниры

Председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон ответил на слова бывшего президента Международной федерации хоккея (ИИХФ), который заявил о том, что Швеция оказывает давление на организацию в вопросе отстранения сборной России от международных соревнований, передает Expressen.se.

«Россию следует оставить исключенной из числа участников международных соревнований. Швеция имеет довольно хорошую позицию в международном хоккее. Мы просто сильный игрок в этом мире», — сказал Ларссон.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

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