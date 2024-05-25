«Он просто дурачок»: Лариса Лужина о Никите Кологривом

Актриса Лариса Лужина в интервью aif.ru осудила Никиту Кологривого за скандальные высказывания после успеха «Слова пацана».

«Актер всегда должен чему-то учиться. Но в этом случае появилась быстрая звездность. А спросите его о чем-нибудь: знает ли он нашу литературу, наши фильмы… Наверняка он ничего не знает, поэтому так и ведет себя. Недалекий, значит, парень. Очень жалко, что он просто дурачок. Скоро станет никому не нужным», — возмутилась Лужина.

При этом артистка призналась, что не смотрела сериал про казанские подростковые банды. По словам Лужиной, ей неинтересно кино про драки, она не считает, что его нужно так пиарить и транслировать по телевидению. Актриса назвала Кологривого дураком, потому что артист не смог получить от коллег и режиссера ценные знания, перенять их опыт.

«Все-таки когда ты снимаешься в кино, ты что-то получаешь от режиссера, от окружающих актеров. Люди же не дураки вокруг», — резюмировала Лужина.

В январе Никита Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

Ранее сообщалось, что Никита Кологривый может сыграть Некроманта в сиквеле «Короля и Шута».