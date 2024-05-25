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Пашинян опубликовал кадры из экстренно севшего вертолета

Пашинян опубликовал кадры из вертолета, совершившего экстренную посадку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал кадры из вертолета, совершившего экстренную посадку. Видео размещено в его Telegram-канале.

«Дорогие мои, все хорошо. Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил внеплановую посадку в Ванадзоре», — написал Пашинян в сообщении.

Премьер уточнил, что теперь он продолжает путешествие на машине.

До этого правительственные Telegram-каналы Армении сообщали, что вертолет Пашиняна совершил вынужденную посадку на стадионе города Ванадзор в 132 км к северу от Еревана. Известно, что Пашинян направлялся в город Ташир на границе с Грузией в 152 км к северу от Еревана. По другим данным, премьер летел в населенный пункт Баганис на границе с Азербайджаном, где недавно была делимитирована (определена. — «Газета.Ru») армяно-азербайджанская граница.

24 мая премьер Армении заявил, что пограничные войска Службы национальной безопасности (СНБ) Армении встали на позиции на нейтральном участке границы с Азербайджаном в Тавушской области.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что начало делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией является обнадеживающим событием. По мнению президента, данное решение дает надежду на то, что спустя долгое время между двумя государствами может быть заключено мирное соглашение.

Ранее Армения перекрыла въезд в приграничное с Азербайджаном село.

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