Булыкин: этот «Зенит» — слабейший за последнее время

Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин заявил, что чемпионская интрига в Российской премьер-лиге (РПЛ) появилась из-за слабости петербургского «Зенита», передает Sport24.

«Этот «Зенит» — слабейший за последнее время и по футболистам, и по игре. Это одна из самых слабых вариаций команды. Из-за этого появилась интрига и чемпионская гонка, в которой не все зависит от сине-бело-голубых», — сказал Булыкин.

После 29 туров «Динамо» находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. У занимающего второе место санкт-петербургского «Зенита» 54 балла в активе, «Краснодар», также не потерявший теоретических шансов на титул, имеет 53 очка. В заключительном туре «Краснодар» примет на своем поле как раз «Динамо», а «Зенит» сыграет дома против «Ростова». При равенстве очков между «Динамо» и «Зенитом» выше в таблице за счет личных встреч будут москвичи. Если поровну наберут «Краснодар» и «Динамо», то южане, тоже по личным встречам, обойдут соперников.

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