Даудов стал новым премьер-министром Чечни

В Чечне депутаты поддержали кандидатуру бывшего спикера парламента Магомеда Даудова для назначения председателем правительства республики. Об этом сам Даудов сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, соответствующее решение было принято единогласно.

В середине мая Даудов объявил, что досрочно сложил полномочия председателя парламента Чечни, этот пост он занимал с июля 2015 года. 24 мая глава региона Рамзан Кадыров сообщил, что представил его на должность председателя правительства республики.

По мнению ряда журналистов и политологов, Даудов является вторым человеком в Чечне по влиятельности и входит в близкое окружение Кадырова. В феврале ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

На этой неделе также стало известно, что бывший председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев назначен помощником премьер-министра России Михаила Мишустина.

Ранее Мишустин назвал основную задачу нового правительства.