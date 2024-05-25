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В Белгородской области сбит украинский беспилотник

Минобороны РФ: дежурные силы ПВО сбили над Белгородской областью БПЛА

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Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ/РИА «Новости»

В небе Белгородской области сбит украинский беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщило министерство обороны России.

По сведениям Минобороны, попытка атаки была осуществлена около 11 часов утра, украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен дежурными средствами ПВО. Иные подробности в настоящий момент не приводятся.

Утром 25 мая уже сообщалось, что Вооруженные силы Украины дважды атаковали город Шебекино в Белгородской области с помощью беспилотного летательного аппарата.

В результате падения первого дрона с последующей детонацией оказалась пробита кровля одного из корпусов промышленного предприятия. Вторая атака привела к повреждению оборудования предприятия. На место были направлены оперативные службы, написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В тот же день стало известно, что в поселке Красное Шебекинского городского округа Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге автомобиль. Водитель от взрыва не пострадал, однако у машины выбито лобовое стекло и поврежден кузов.

Ранее в ООН не смогли объяснить, почему Запад не говорит об ударах Украины по территории России.

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