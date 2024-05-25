Dongfeng начал продажи кроссовера Aeolus L7 с «парящей» крышей

Компания Dongfeng начала продажи в Китае гибридного кроссовера Aeolus L7. Об этом сообщает carnewschina.com. Цены начинаются от 128,9 тыс. юаней (1,6 млн рублей по курсу на момент публикации).

Длина автомобиля составляет 4670 мм, а колесная база — 2775 мм. Внешними отличиями кроссовера стали фары и фонари узкой формы, скрытые дверные ручки, а также «парящая» крыша — эффект, созданный за счет черной отделки передних, средних и задних стоек кузова и тонировки окон.

Кроссовер оснащается цифровой приборной панелью с экраном диагональю 10,25 дюймов и медиасистемой с процессором Qualcomm 8155, модемом 5G и монитором диагональю 14,6 дюйма.

Автомобиль оборудован гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового турбомотора. Ее мощность составляет 360 л.с. Аккумуляторной батареи емкостью 30,31 кВт·ч хватает, чтобы проехать только на электричестве 205 км. Общий запас хода машины — 1500 км.

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