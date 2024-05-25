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В ООН назвали Тайвань провинцией Китая

Представитель генсека ООН Дюжаррик: Тайвань является провинцией Китая

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Dado Ruvic/Reuters

Тайвань — это провинция Китая. Об этом в ходе пресс-конференции заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, передает Синьхуа.

По его словам, в Организации Объединенных Наций руководствуются резолюцией Генеральной Ассамблеи (ГА) от 1971 года. Дюжаррик подчеркнул, что сделал такое заявление в соответствии с позицией ООН о том, что Тайвань является провинцией Китая.

25 октября 1971 года на 26-й сессии ГА ООН была принята резолюция, которая постановила восстановить КНР во всех ее правах и признать представителей ее правительства единственными законными представителями Китая в ООН.

23 мая официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай требует от официальных лиц США соблюдения принципа «одного Китая», Пекин не считает уместными визиты членов американского конгресса на Тайвань.

Ранее в Китае пригрозили США решительным ответом из-за Тайваня.

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