Азербайджан заявил, что уничтожил десять танков Армении

Азербайджанская армии 7 октября в непризнанном Нагорном Карабахе уничтожила до 10 танков Вооруженных сил Армении, пишет «Интерфакс» со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Также, как пишет министерство, были уничтожены одна самопередвигающаяся артиллерийская установка «Акация», 6 пушек-гаубиц Д-20, до 30 единиц автомобильной техники.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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