Азербайджан сообщил о продолжавшихся всю ночь боях в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщило в среду, 7 октября, о продолжавшихся всю ночь боях вдоль линии фронта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

«Азербайджанские войска проводили боевые действия на различных направлениях для расширения успехов, достигнутых в предыдущие дни. Отмечены взаимные артиллерийские обстрелы», — указано в сообщении азербайджанского ведомства.

Отмечается, что армия Азербайджана с помощью артиллерийских ударов уничтожила командно-наблюдательный пункт 5-го горнострелкового полка ВС Армении.

В азербайджанском минобороны уточнили, что погибло большое количество человек, некоторые получили ранения. Также ликвидированы «один танк и три артиллерийских орудия противника».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Азербайджанские баскетболистки выступили за освобождение Карабаха от Армении

— Ночью в Степанакерте раздалась серия взрывов

— Власти Карабаха выступили против посредничества Турции в переговорах