Нарышкин сообщил об устремлении террористов в Карабах

Боевики из террористических организаций направились в Нагорный Карабах. Об этом заявил 6 октября директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

По данным СВР, в зону конфликта двигаются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, в том числе таких как «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России), «Фиркат аль-Хамза», «Султан Мурад», а также экстремистских курдских группировок.

Нарышкин добавил, что речь идет о сотнях и даже тысячах боевиков, намеревающихся заработать в Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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