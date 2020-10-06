Нарышкин сообщил об устремлении террористов в Карабах
Боевики из террористических организаций направились в Нагорный Карабах. Об этом заявил 6 октября директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.
По данным СВР, в зону конфликта двигаются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, в том числе таких как «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России), «Фиркат аль-Хамза», «Султан Мурад», а также экстремистских курдских группировок.
Нарышкин добавил, что речь идет о сотнях и даже тысячах боевиков, намеревающихся заработать в Карабахе.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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