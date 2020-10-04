Президент Азербайджана сообщил о взятии еще девяти сел в Карабахе

Полина Рутковская

Азербайджанская армия освободила еще девять сел в Нагорном Карабахе, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей странице в Twitter.

«Сегодня освобождены от оккупации села Кархулу, Шукурбейли, Черекен, Дашкесан, Горовлу, Махмудлу, Джафарабад, Юхари Маралян, Декал Джебраильского района», – написал глава государства.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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