Президент Карабаха приказал прекратить обстрел военных объектов Азербайджана

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян отдал приказ прекратить ракетный удар по военным объектам Гянджи, чтобы избежать жертв среди мирных жителей.

«По моему распоряжению сегодня армия обороны нанесла несколько ракетных ударов в городе Гянджа. На данном этапе я обязал прекратить стрельбу, чтобы избежать невинных жертв среди мирных жителей», — написал он на своей странице в Facebook.

Арутюнян добавил, что если «противник не сделает соответствующих выводов», то армия Карабаха продолжит наносить удары, «дезорганизовывая и ликвидируя армию и тыл противника».

Ранее власти власти Карабаха заявили об уничтожении военного аэродрома в азербайджанском Гяндже. В Азербайджане, в свою очередь, сообщили о раненых и погибших в результате обстрелов.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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