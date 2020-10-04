Армения сообщила о трех сбитых в Нагорном Карабахе самолетах ВВС Азербайджана

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сбила три самолета ВВС Азербайджана на южном направлении линии соприкосновения.

Она уточнила, что армия сбила три азербайджанских самолета и два танка около 11.00 мск.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили о жертвах и пострадавших в результате обстрела городов Азербайджана.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Баку заявили о жертвах и пострадавших в результате обстрела городов Азербайджана

— Меркель поддержала заявление Путина, Макрона и Трампа в разговоре с Пашиняном

— Новый артиллерийский удар нанесли по Степанакерту