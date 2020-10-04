Новый артиллерийский удар нанесли по Степанакерту
По столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту нанесли новый артиллерийский удар. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что в центре была слышна серия взрывов.
В городе была включена сирена воздушной тревоги, временно отключены связь и электричество. Жители спускаются в подвалы.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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