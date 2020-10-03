Армения заявила о ликвидации 3 азербайджанских самолетов в Карабахе
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила о ликвидации самолета ВВС Азербайджана в Карабахе в субботу, 3 октября. Об этом сообщает РИА «Новости».
«На южном направлении линии соприкосновения в 08.25 (07.25 мск) уничтожен самолет противника», — сообщила она.
Позднее представитель армянского военного ведомства Арцрун Ованнисян сообщил еще о двух уничтоженных азербайджанских самолетах.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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