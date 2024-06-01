В МВФ назвали сроки принятия решения по очередному траншу Украине

Руководство Международного валютного фонда (МВФ) примет окончательное решение о выделении Украине очередного транша помощи на $2,2 млрд в ближайшие недели. Об этом заявил представитель фонда в интервью РИА Новости.

«Это будет в ближайшие недели», — ответил собеседник на вопрос о дате одобрения транша исполнительным советом фонда.

Накануне в МВФ рассказали, что фонд и власти Украины договорились на рабочем уровне о выделении очередного транша финансовой помощи. При одобрении исполнительным советом МВФ Киев получит доступ примерно к $2,2 млрд.

На прошлой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с февраля 2022 года, когда Россия начала спецоперацию, МВФ уже перечислил Киеву около $8 млрд финансовой поддержки в рамках антикризисной программы. Последний транш в $1,1 млрд был передан в начале мая.

До этого Совет ЕС утвердил план для Украины, обязывающий ее к реформам для получения €50 млрд помощи.

В Германии ранее не исключили, что Украине придется помогать еще 10 лет.