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Военный эксперт назвал участки фронта с самыми активными боями на неделе

Марочко: самые жаркие бои на минувшей неделе шли от Синьковки до Макеевки

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Сергей Аверин/РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, на каких участках фронта на минувшей неделе шли самые активные бои.

«Если мы в целом берем зону ответственности Луганской Народной Республики, на этой неделе довольно-таки серьезно наросли боестолкновения по всем участкам фронтов — начиная от Харькова и заканчивая оккупированной частью Донецкой Народной Республики», — поделился эксперт.

По его словам, самые серьезные боестолкновения шли в районах Синьковки, Макеевки, Стельмаховки и Невского. Где-то они продолжаются до сих пор. Кроме того, интенсивные бои вторую неделю подряд идут в районе Часова Яра в ДНР.

До этого британский эксперт Александр Меркурис говорил, что бойцы ВС Украины оказались в ловушке в Волчанске и Часове Яре.

По его словам, ВСУ заперты сразу в двух городах, они окружены, Вооруженные силы России взяли врага в котел. Он заявил, что в Волчанске и Часове Яре украинские войска отрезаны от снабжения.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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