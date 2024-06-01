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Во Франции напомнили об ответственности держав за нераспространение ЯО

Лекорню: РФ, КНР знают об ответственности держав за нераспространение ЯО

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Elena Schweitzer/Shutterstock

Ядерные державы несут «особую ответственность» за нераспространение оружия массового поражения. Об этом заявил министр ВС Франции Себастьен Лекорню, передает ТАСС.

«Я думаю, что ядерные державы несут особую ответственность в борьбе с распространением [ядерного оружия]», — отметил он, уточнив, что делает заявления как представитель ядерной страны.

По словам Лекорню, американские и британские друзья уверены, что в России и Китае это сознают. Министр обратил внимание, что вопросы распространения ядерного оружия являются предметом беспокойства, когда речь заходит о КНДР. Глава ведомства призвал избегать «двойных стандартов в международном праве».

В начале мая стало известно, что Франция отправила на Украину 100 первых военных. До этого Служба внешней разведки России сообщала, что Франция планирует отправить на Украину около 2 тыс. военных и уже готовит контингент.

Ранее во Франции анонсировали увеличение производства ракет Aster.

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