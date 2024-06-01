Во Франции напомнили об ответственности держав за нераспространение ЯО

Ядерные державы несут «особую ответственность» за нераспространение оружия массового поражения. Об этом заявил министр ВС Франции Себастьен Лекорню, передает ТАСС.

«Я думаю, что ядерные державы несут особую ответственность в борьбе с распространением [ядерного оружия]», — отметил он, уточнив, что делает заявления как представитель ядерной страны.

По словам Лекорню, американские и британские друзья уверены, что в России и Китае это сознают. Министр обратил внимание, что вопросы распространения ядерного оружия являются предметом беспокойства, когда речь заходит о КНДР. Глава ведомства призвал избегать «двойных стандартов в международном праве».

В начале мая стало известно, что Франция отправила на Украину 100 первых военных. До этого Служба внешней разведки России сообщала, что Франция планирует отправить на Украину около 2 тыс. военных и уже готовит контингент.

Ранее во Франции анонсировали увеличение производства ракет Aster.