Пропалестинские демонстранты устроили акцию в Бруклинском музее Нью-Йорка

Активисты, выступающие против военных действий Израиля в секторе Газа, ворвались в здание Бруклинского музея Нью-Йорка, из-за чего учреждение пришлось закрыть. Об этом сообщила газета New York Post.

По данным издания, всего у музея собралось около тысячи протестующих, скольким из них удалось проникнуть в здание, не уточняется. Участники акции испортили выставленные в музее экспонаты, забрались на крышу здания и вывесили плакат с пропалестинским лозунгом.

Происходили столкновения протестующих с охранниками музея. Прибывшие на место полицейские задержали некоторых участников беспорядков. Количество задержаний пока не называется.

До этого в США заявили, что студенческие протесты в поддержку Палестины готовили много месяцев.

2 мая сообщалось, что нижняя палата конгресса США приняла законопроект о борьбе с антисемитизмом, направленный против многочисленных акций в поддержку Палестины, которые прокатились по территориям кампусов американских университетов.

Ранее в США призвали выдворять студентов, участвующих в пропалестинских митингах.