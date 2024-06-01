Власти Украины разочаровало частичное снятие запрета на удары по России

Украинские власти оказались разочарованы тем, что Соединенные Штаты сняли лишь часть ограничений на применение поставляемых Киеву боеприпасов для нанесения ударов вглубь России. Об этом сообщает газета Politico.

«Два человека, близкие к администрации Зеленского, заявили, что в Киеве присутствует некоторое разочарование из-за того, насколько географически ограниченным будет использование Украиной американского оружия», — уточняется в материале.

По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский собирается провести переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином и обсудить с ним расширение возможностей использования Киевом американского вооружения.

Накануне пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебестрейт заявил, что правительство страны сняло запрет на использование Украиной немецкого оружия для ударов по объектам на территории РФ. По его словам, Берлин принял соответствующее решение в связи с текущей ситуацией на Харьковском направлении.

Ранее в Венгрии раскритиковали идею разрешить Украине бить по РФ западным оружием.