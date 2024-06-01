В США заявили о необходимости договариваться с РФ из-за Севморпути

Действия группировки «Ансар Аллах» (хуситы) вынуждают западных грузоперевозчиков рассматривать Северный морской путь в качестве альтернативного варианта доставки грузов, в этой связи Западу придется договариваться с Россией. Об этом пишет издание Foreign Policy.

«Высокая стоимость транзитных маршрутов на Ближний Восток. Растущие расходы и опасения попасть под удар беспилотников и ракет хуситов заставили некоторых грузоотправителей рассмотреть Арктику в качестве альтернативы, поскольку таяние льдов открывает новые возможности для так называемого Северного морского пути», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что такой маршрут среди тающих льдов на Севморпути даст возможности перевозчикам сократить навигацию из портов стран ЕС до Азии на восемь тысяч километров по сравнению с Суэцким каналом.

Как подчеркивает издание, чтобы воспользоваться этим маршрутом, корабли западных стран должны получить разрешение российских властей и заплатить им транзитные сборы.

До этого сообщалось, что транзит грузов по Северному морскому пути между Россией и Китаем к 2030 году может достичь 50 млн тонн, что более чем в 20 раз превышает показатель за 2023 год.

Ранее глава «Росатома» доложил Путину о создании подкомиссии РФ и КНР по Севморпути.