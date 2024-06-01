Спецборт доставил на родину освобожденных из военного плена россиян

Самолет с освобожденными из украинского плена военнослужащими ВС РФ прилетел в Россию. Об этом пишут «Известия».

«Этого обмена ждали около четырех месяцев из-за того, что украинская сторона затягивала процесс переговоров», — обратили внимание в публикации.

Российские солдаты признаются в «необъяснимых эмоциях», о своей радости и благодарности Родине, о желании как можно скорее воссоединиться со своими семьями.

Накануне в МИД назвали страну, которая помогла вернуть 75 пленных российских военнослужащих. Освобождение стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Отмечается, что всем вернувшимся российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

До этого правозащитница Ирина Вихорева заявила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запустил процесс в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.