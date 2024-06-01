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В МО РФ сообщили о продвижении бойцов группировки «Север» вглубь обороны ВСУ

МО РФ: бойцы группировки «Север» продвигаются вглубь обороны ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север» ВС РФ продолжили продвигаться вглубь обороны украинской армии. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

По его словам, бои шли в районах населенных пунктов Нескучное, Синельниково, Юрченково, Липцы, Циркуны. Кроме того, российские военные отразили четыре контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

Зыбинский добавил, что ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, танк, 6 автомобилей, а также склад боеприпасов.

До этого российское оборонное ведомство сообщало, что костромские десантники за неделю сбили 10 беспилотников у Часова Яра. Речь идет о мобильном расчете ЗУ-23-2, передвигающемся на «УАЗ Патриот».

Полковник Михаил Ходаренок говорил, что взятие Часова Яра станет крупным тактическим успехом ВС РФ.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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