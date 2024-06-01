Во Франции сочли контакт с РФ по «Крокусу» примером партнерства

Франция контактировала с Россией по поводу теракта в концертном зале «Крокус сити холл», что является примером партнерства. Об этом заявил министр ВС Франции Себастьен Лекорню на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, передает ТАСС.

«Францию критиковали за то, что она поддерживала контакт с Москвой и российскими властями из-за теракта в «Крокусе», — отметил он.

По словам министра, французские разведывательные службы обладали «некоторыми элементами информации», которые могли бы стать частью доказательств и помогли «узнать правду».

Лекорню объявил о решении, несмотря на серьезные разногласия с президентом РФ Владимиром Путиным, передать РФ информацию о теракте. Глава ведомства обратил внимание, что это пример партнерства «в условиях борьбы с терроризмом и с организованной преступностью».

До этого стало известно, что после теракта в «Крокус Сити Холле» Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, фигурантами которого стали два сотрудника концертного зала.

Ранее генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла».