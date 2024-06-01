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Москвичам пообещали 30-градусную жару в первый день лета

Гидрометцентр: в Москве в субботу ожидается переменная облачность и до +30℃

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Переменная облачность, кратковременный дождь с грозой и температура до +30℃ ожидаются в Москве в субботу, 1 июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В первый день лета температура воздуха в столице будет колебаться от +28℃ до +30℃. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до +14℃.

«Ветер юго-восточный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба», — говорится в сообщении ведомства.

В Московской области в субботу температура будет колебаться от +25℃ до +30℃, в ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки +11℃.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал в Москве и Московской области теплую погоду до конца недели.

Специальный прогноз метеорологов Яндекс Погоды, поступивший в «Газету.Ru», до этого показал, что летний сезон 2024 года на территории России выдастся более теплым относительно средних многолетних показателей.

Ранее сообщалось, что в России могут сократить рабочие дни в жаркую погоду.

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