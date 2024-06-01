В Пентагоне отказались признавать ответственность НАТО за начало конфликта на Украине

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин отказался признавать, что вина за развязывание конфликта на Украине лежит на НАТО и его стремлении к экспансии. Об этом глава пентагона заявил журналистам во время выступления на саммите «Диалог Шангри Ла» в Сингапуре, передает РИА Новости.

«Я не согласен с вашей позицией, что экспансия НАТО спровоцировала украинский кризис», – заявил Остин, добавив, что считает именно Россию ответственной в начале боевых действий, а не стремление Североатлантического альянса к расширению.

Накануне госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на пресс-конференции в Праге заявил, что участники НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне в июле проработают «мостик» по входу Украины в альянс. По его словам, страны блока намерены «продвинуть интеграцию Украины с НАТО».

В тот же день глава МИД Турции Хакан Фидан в беседе с журналистами заявил, что Анкара не хочет, чтобы НАТО стало активным участником конфликта России и Украины

Ранее США передали Украине точные инструкции для возможных ударах по РФ.