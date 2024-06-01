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США планируют ввести санкции против китайских компаний из-за поддержки ОПК РФ

Госдеп: США могут ввести санкции против компаний КНР из-за поддержки ОПК РФ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Администрация Соединенных Штатов планирует принять ряд санкций против компаний и финансовых учреждений КНР из-за приписываемой Пекину поддержки оборонно-промышленного комплекса России. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что в первую очередь мы сосредоточены на китайских компаниях, которые систематически оказывают поддержку России», — сказал Кэмпбелл.

По его словам, в Вашингтоне внимательно изучают финансовые учреждения Китая и их деятельность. Кэмпбелл отметил, что после проверки США и другие страны предпримут шаги, которые станут сигналом о глубоком недовольстве приписываемой КНР поддержкой России.

До этого стало известно, что Пекин продвигает юань в мире в основном для защиты от потенциальных западных санкций. Отмечается, что главная цель КНР — минимизировать влияние вероятных санкций западных стран в «крайних геополитических сценариях», например, при конфликте из-за Тайваня.

Ранее политолог раскрыл, чем могут обернуться взаимные санкции США и Китая.

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