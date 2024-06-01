Группа бойцов ВСУ сдалась в плен после атаки украинского дрона

Украинский военнопленный Юрий Водян рассказал РИА Новости, что в ДНР бойцы ВСУ сдались в плен после того, как их атаковал украинский дрон-камикадзе.

По словам Водяна, его сослуживцев отправили на штурм российских позиций в Первомайске. После высадки украинские солдаты были атакованы дроном, получили ранения, но в штабе им приказали продолжать «захватывать точку».

«Со стороны украинских позиций летел дрон в нашу сторону. Мы сидели ... и напротив нас раздолбанное окно было, в котором были видны позиции, с которых нас привезли ... Летел оттуда дрон FPV-камикадзе прям в нашу сторону, чтобы нас положить всех на месте, и мы приняли решение сдаться», — поделился Водян.

До этого «Известия» писали, что самолет с освобожденными из украинского плена военнослужащими ВС РФ прилетел в Россию.

Накануне в МИД также назвали страну, которая помогла вернуть 75 пленных российских военнослужащих.

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