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G7 и ЕС планируют ввести санкции против использующих аналог SWIFT банков

Bloomberg: ЕС и G7 обсуждают санкции против использующих СПФС ЦБ России банков

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Claudia Greco/Reuters

Евросоюз и Страны «Большой семерки» (G7) начали обсуждать введение санкций против банков третьих стран, которые используют в работе систему передачи финансовых сообщений (СПФС) российского Центробанка. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что СПФС является аналогом системы SWIFT.

«В обсуждении находятся меры, которые будут направлены против кредиторов в третьих странах, использующих похожую на SWIFT систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ для обхода ограничений», — говорится в материале.

Там также указано, что данная тема была вынесена на повестку в преддверии июньского саммита G7 в Италии. При этом конкретные шаги пока не согласованы, поэтому страны клуба могут принять разные варианты санкций, пишут авторы статьи.

Отмечается, что некоторые использующие СПФС банки, через которые Россия якобы обходит наложенные Западом санкции, уже получили предупреждения о возможном введении штрафов.

До этого глава ВТБ Андрей Костин призвал полностью уйти от расчетов через международную систему SWIFT.

Ранее член Европарламента от Италии Анна Бонфриско допустила рост инфляции в Евросоюзе из-за санкций против России.

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