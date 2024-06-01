Группировка «Север» нанесла удар по важной дислокации ВСУ под Харьковом

Артиллеристы российской группировки «Север» атаковали точку, где солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) заряжали РСЗО БМ-21 «Град» в одном из тыловых районов Харьковской области. Об этом сообщил командир расчета «Урагана» группировки с позывным «Карат», передает РИА Новости.

«Мы в течение трех с половиной минут выскочили и отработали четырьмя фугасами, собрались и уехали в укрытие», — пояснил он.

По словам военнослужащего, место, где производилась зарядка боевой машины противника, находилось на удалении 25 километров в тылу противника. Командир с позывным «Карат» обратил внимание, что украинские солдаты надеются на помощь передней линии.

«Мы этого сделать не даем, потому что мы их уничтожаем», — резюмировал артиллерист.

До этого в Минобороны РФ рассказали о продвижении бойцов группировки «Север» вглубь обороны ВСУ. Начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский обратил внимание, что

бои шли в районах населенных пунктов Нескучное, Синельниково, Юрченково, Липцы, Циркуны.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.