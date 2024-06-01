Бывший украинский военный Максим Лихачев, угнавший танк Т-64, рассказал ТАСС, что польские спецслужбы склоняли его к шпионажу в Донбассе.

По словам Лихачева, он работал на мясокомбинате в Польше, где украинцы познакомили его с поляками.

«Эти поляки начали мне предлагать, чтобы я работал, [вел разведдеятельность] на их, так сказать, организацию. Использовать меня хотели. Я отказался, понял, что дело «пахнет керосином», — поделился бывший украинский военный.

Он добавил, что польские спецслужбы интересовались информацией из ДНР и ЛНР, а также местом его рождения и местом фактического проживания ближайших родственников.

До этого Лихачев говорил, что ВСУ должны развернуть оружие против властей Украины.

39-летний Лихачев перешел к ВС РФ на Донецком направлении на угнанном Т-64. Боец решил угнать танк, потому что посчитал, что так будет безопаснее добраться до места, где его заранее ждали по предварительной договоренности российские военные.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.