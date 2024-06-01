В Запорожье произошла серия взрывов

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошла серия взрывов.

«В Запорожье громко! <...> По предварительным данным — прилёты вежливых ракет а также, активно «працюе ППО» ВСУ», — написал Рогов.

Он добавил, что Запорожье будет свободным.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, на каких участках фронта на минувшей неделе шли самые активные бои.

Самые серьезные боестолкновения шли в районах Синьковки, Макеевки, Стельмаховки и Невского. Где-то они продолжаются до сих пор. Кроме того, интенсивные бои вторую неделю подряд идут в районе Часова Яра в ДНР.

Британский эксперт Александр Меркурис также сообщал, что бойцы ВС Украины оказались в ловушке в Волчанске и Часове Яре.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.